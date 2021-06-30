Грозный, , 19:10 — REGNUM Введение в России такого новаторства, как кураторство над территориями заместителями главы правительства РФ, будет очень полезным для развития субъектов РФ. Оно будет способствовать ускорению решений по наиболее важным для регионов проблемам. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя ответ президента РФ Владимира Путина на вопрос, заданный ему в ходе «Прямой линии», о введении кураторства вице-премьеров подобно тому, как вице-премьер Юрий Трутнев курирует Дальний Восток.

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«Без сомнения, такое нововведение оправдает себя. Регионы зачастую сталкиваются с проблемами затяжных решений первостепенных и важных для них задач. И если за делами субъекта будет следить вице-премьер, задача которого обеспечить развитие территории, более того, несущий в какой-то степени за это ответственность, уверен, согласование различных вопросов будет проходить значительно быстрее и результативнее», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Как подчеркнул чеченский лидер, он как глава одного из субъектов СКФО был бы очень заинтересован в том, чтобы такой ответственный вице-премьер, понимая специфику региона и зная об актуальных проблемах, мог помочь в реализации важных государственных программ.