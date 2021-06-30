Кострома, 30 июня, 2021, 20:32 — ИА Регнум. В Костромской области реабилитацию после COVID-19 прошли первые 600 человек. Об этом сообщает администрация региона.

Койки

Система восстановления пациентов заработала 11 ноября 2020 года. Реабилитация включает в себя восстановительный стационар на базе санатория «Колос» и амбулаторный и дневной стационары на базе частного медицинского центра «Мирт».

В «Колос» направлялись более «тяжёлые» пациенты. За шесть месяцев специалисты восстановили здоровье 500 костромичей. Ещё 100 человек с наименее серьёзными последствиями для здоровья прошли через врачей частного центра.

Программа для каждого из переболевших коронавирусом составлялась индивидуально. В случае с восстановительным стационаром в санатории пациенты были загружены дыхательной гимнастикой, физкультурой,физиопроцедурамиот 4 до 6 часов в день. Попасть на реабилитацию можно по назначению лечащего врача. Для людей услуга бесплатна, все процедуры оплачивает Фонд обязательного медицинского страхования.

Отметим, что тема восстановления здоровья после COVID-19 крайне актуальна для костромичей. С начала пандемии коронавирусом переболели 23,2 тысячи жителей региона. После нахождения вковид-госпиталяхгорожане сталкиваются не только с физическими, но и с психическими проблемами.