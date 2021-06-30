Томск, , 19:05 — REGNUM Депутат Думы г. Томска Елена Ульянова уверена, что в ходе прямой линии президент Владимир Путин дал тайный и явный сигнал на словах всем региональным губернаторам о том, что, не смотря на проблемы с сигналом, говорить с людьми надо чаще и компетентнее. Об этом она заявила 30 июня, комментируя прошедший онлайн главы государства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Можно, конечно, поливать сотовых операторов, которые не обеспечили качество видеосвязи через новое мобильное приложение. Но давайте честно скажем, это был первый эксперимент в мире подобного рода. Наверняка, мобильное приложение тестировали до ‑ и все было нормально. Но обрушившийся вал трафика и возможные атаки просто похоронили возможности связистов. Здорово, что президент лично корректировал проблемы, не отмахивался от людей, которых не было слышно», — отметила она.

По словам депутата, небывало много внимания было уделено Омску: «Но посмотрите, сколько у нас общих проблем: и летние запахи, и отмена выплат региональным ветеранам труда. Много общего и с другими неблагополучными регионами в части выплат пособий, газификации. Жаль, что с такими вопросами не пробились в эфир томичи. Но ответы Путин давал как раз на томскую злобу дня. Неужели их не услышат в регионе?«

Она также позитивно оценила слова президента про перевод центров прибыли крупных сырьевых налогоплательщиков в Сибирь, где и рождается их благосостояние. «Это непростой путь и у него много противников прежде всего в обоих столицах, но начинать шагать по нему надо. Иначе Сибирь через полвека может превратиться в пустыню», — пояснила Ульянова.

«Еще один важный сигнал: у Владимира Путина есть мысли о преемнике, он присматривается к людям, которым мог бы передать «замечательную страну». Это значит, что главное у нас еще впереди и на печке сидеть мы, как и Путин, пока не собираемся», — добавила она.