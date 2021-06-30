Москва, , 19:05 — REGNUM В Кремле проходит встреча президента России Владимира Путина и первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает 30 июня телеканал «Россия 24».

По словам Назарбаева, плотный график встреч президента России с действующими главами иных государств не позволил ему приехать в Москву или в Сочи ранее.

«У вас с каждым годом не ослабляется деятельность. Я должен был в Сочи приехать, но я смотрю — там то киргизский, то таджикский, то белорусский. Я думаю, не буду в очередь вставать. Я теперь человек свободный, третий год не президент. Но я не могу не встречаться с вами», — сказал Назарбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня в Москву с рабочим визитом прибыл первый президент республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.

Путин и Назарбаев намерены обсудить вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнёрства и союзничества России и Казахстана, продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также ряд актуальных международных вопросов.

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