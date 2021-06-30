Минск, , 18:56 — REGNUM Политическое руководство Белоруссии начинает наказывать уже и тех, кто желает свободно распоряжаться своей частной собственность, в частности, жильём. Суд Заводского района города Минска 30 июня вынес приговор минчанке Ольге Синелёвой, в отношении которой было возбуждено уголовное дело за отказ сдавать свою квартиру помощнице прокурора Фрунзенского района Минска Алине Касьянчик.

Генпрокуратура анонсировала громкий процесс 2 июня, разместив сообщение на своём официальном сайте. Обвинение вызвало большой общественный резонанс как в самой Белоруссии, так и за рубежом.

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Касьянчик участвовала в громких уголовных процессах над участниками массовых акций протеста 2020 года. Она участвовала в вынесении политически мотивированных приговоров как участникам протестных манифестаций, так и освещавшим их журналистам.

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Согласно материалам дела, «потерпевшая» Касьянчик сначала написала заявление на расторжение договора аренды жилища Синелёвой. Через пару недель Касьянчик написала донос в милицию на якобы «дискриминировавшую» её Синелёву, однако получила отказ в возбуждения уголовного дела. Следком Белоруссии, в отличие от МВД, взялся за уголовное преследование собственницы жилья — матери двоих детей (один из них ещё на грудном вскармливании).

В ходе процессалишили лицензии адвоката обвиняемой Андрея Мочалова. Суд проходил в закрытом режиме под прологом того, что могут быть разглашены личные данные «потерпевшей» Касьянчик. В отношении обычных граждан такая мера обычно не используется.

Председательствовала на процессе судья Анжела Костюкевич— именно она и приговорила Ольгу Синелёву к двум годам «домашней химии». Гособвинение представляла коллега «потерпевшей» — прокурор Виктория Кунцевич. Уголовное дело находилось в производстве отдела Заводского района Следственного комитета по городу Минску.

В итоге Ольга Синелёва была признана виновной по ст. 190 Уголовного кодекса Белоруссии. Статья предусматривает наказание за нарушение равноправия граждан. К белорусским чиновникам и силовикам эта статья УК не применяется.

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