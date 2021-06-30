Киев, , 18:50 — REGNUM Участие США в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе на самом деле малореалистично, заявил в эфире телевидения член делегации Украины в контактной группе Сергей Гармаш.

Гармаш заявил, что участие США могло бы «укрепить переговоры», но в реализацию этого сценария он не верит. Представитель Киева заявил, что в лучшем для Украины случае участие Вашингтона возможно на уровне какого-то спецпредставителя, как это было при президентстве Петра Порошенко (тогда спецпредставителем США по Украине был дипломат Курт Волкер).

ИА REGNUM напоминает — 17 июня глава МИД УкраиныДмитрий Кулеба заявил, что США «и хотят, и могут» быть вовлечены в процесс регулирования в Донбассе. По его словам, тема дальнейшего вовлечения США в процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе будет ключевой во время визита президента Зеленского в Вашингтон.