«Три кредита плачу» — обратившаяся к Путину уборщица рассказала о жизни
Ярославль, 30 июня, 2021, 18:44 — ИА Регнум. 30 июня на прямой линии с президентом зачитали обращение жительницы Ярославля Светланы Чемезовой, которая пожаловалась на бедность и проблемы с выплатами кредитов. Журналистам женщина рассказала о том, как оказалась в трудной жизненной ситуации.
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Светлана Чемезова не ожидала, что её обращение покажут на прямой линии с Владимиром Путиным. К президенту решила обратиться, чтобы «попытать удачу».
Когда её обращение показали в прямом эфире, женщина даже не до конца поняла, что ответил президент, поскольку находилась в шоке.
Светлана решила обратиться к Владимиру Путину потому, что оказалась в трудной жизненной ситуации — у неё три кредита, взятые ранее в микрокредитных организациях, сама она работает уборщицей в МФЦ. Получает в месяц около 13 тысяч, но большая часть денег списывается приставами в счёт долгов.
Как рассказала женщина, кредиты она брала потому, что не хватало на жизнь — у Светланы есть 9-летний сын, с которым они живут в одной комнате.
Светлана Чемезова сирота, воспитывалась в интернате, мать от неё отказалась. Чтобы выжить, приходится просить помощи у друзей.
После обращения к президенту власти Ярославской области разыскали женщину. Ей пообещали оказать всю необходимую помощь. В первую очередь, помогут оформить все положенные ей выплаты по уходу за ребёнком, а также изучат ситуацию с кредитами с юридической точки зрения.