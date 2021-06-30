Ярославль, 30 июня, 2021, 18:44 — ИА Регнум. 30 июня на прямой линии с президентом зачитали обращение жительницы Ярославля Светланы Чемезовой, которая пожаловалась на бедность и проблемы с выплатами кредитов. Журналистам женщина рассказала о том, как оказалась в трудной жизненной ситуации.

Обращение Светланы Чемезовой на прямой линии

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Светлана Чемезова не ожидала, что её обращение покажут на прямой линии с Владимиром Путиным. К президенту решила обратиться, чтобы «попытать удачу».

«Кто будет ожидать? Ну скажут там пару слов, может, дай бог, что ты попадёшь — не ожидаешь. Я же не одна, там тысячи, миллионы», — рассказала Светлана Чемезова.

Когда её обращение показали в прямом эфире, женщина даже не до конца поняла, что ответил президент, поскольку находилась в шоке.

«Я, честно сказать, очень плохо расслышала и поняла, что он сказал. Когда себя услышала и увидела от радости слёзы потекли. И сейчас в голове всё спутано, переживаний очень много, врать не буду — голова кружится», — поделилась женщина.

Светлана решила обратиться к Владимиру Путину потому, что оказалась в трудной жизненной ситуации — у неё три кредита, взятые ранее в микрокредитных организациях, сама она работает уборщицей в МФЦ. Получает в месяц около 13 тысяч, но большая часть денег списывается приставами в счёт долгов.

«Три пока кредита плачу. Выплачивать мне там осталось 5 где-то тысяч, по-другому 7 и маленький — 4. Их делят и мне остаётся около двух тысяч на всё», — пояснила Светлана Чемезова.

Как рассказала женщина, кредиты она брала потому, что не хватало на жизнь — у Светланы есть 9-летний сын, с которым они живут в одной комнате.

«Ну на еду в основном тратила. Ребёнку велосипед купила на день рождения, потому что денег не было», — рассказала женщина.

Светлана Чемезова сирота, воспитывалась в интернате, мать от неё отказалась. Чтобы выжить, приходится просить помощи у друзей.

«У подружки просишь, говоришь отдам с двух тысяч. Сына в школу тоже собирали — просила у подружки на портфель. Отец ребёнка никак не помогает. Не подавала на алименты. Никуда кроме президента не обращалась», — пояснила Светлана Чемезова.

После обращения к президенту власти Ярославской области разыскали женщину. Ей пообещали оказать всю необходимую помощь. В первую очередь, помогут оформить все положенные ей выплаты по уходу за ребёнком, а также изучат ситуацию с кредитами с юридической точки зрения.