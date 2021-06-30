Загреб, , 18:41 — REGNUM Хорватия выступает за скорое начало переговоров о присоединении Северной Македонии к ЕС. Об этом премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил во время встречи с президентом Северной Македонии Стево Пендаровски 30 июня в Загребе.

Пленкович и Пендаровски обсудили также текущую ситуацию в Северной Македонии и в балканском регионе в целом. Было подчеркнуто, что Хорватия и Северная Македония как страны-члены НАТО готовы углублять сотрудничество в сфере военной промышленности, говорится в официальном сообщении хорватского правительства, которое цитирует новостной портал «Индекс».

Напомним, что начало переговоров о присоединении Северной Македонии к Евросоюзу в настоящий момент блокирует Болгария, которая требует от Скопье признать македонский язык производной болгарского языка.