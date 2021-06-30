Кострома, 30 июня, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Тема благоустройства и расширения главной городской набережной в Костроме поставила под вопрос существование двух лодочных кооперативов, сообщает корреспондентИА REGNUM.

Лодочные кооперативы

Потребительские кооперативы «Лодочный причал Х ОКТЯБРЬ» и «Акватория» располагаются рядом с мостом через реку Кострому. В общей сложности на объектах хранятся около 300 лодок.

Причалы образовались в 1964 году и первоначально находились в ведении профсоюзных комитетов местных фабрик. Сейчас лодки на объектах оставляют бывшие работники производств, их дети и другие члены кооперативов.

Территория огорожена забором и охраняется собаками. Вопрос законности нахождения причалов в этом месте встал во время обсуждения концепции благоустройства набережной в июне 2021 года. Представитель компании — проектировщика указал, что лодочные кооперативы размещены в прибрежной 20-метровой зоне, которая в соответствии с нормами Водного кодекса России предназначается для общего пользования. Другими словами, территория должна быть проходной и доступной для любого человека. Ситуация осложняется тем, что земля под объектами является муниципальной, договоры аренды кооперативы не заключили.

«Кооперативы используют не только воду, но и прилегающий к берегу земельный участок. На территории расположены лодки и объекты капитального строительства — хозяйственные постройки и помещение для сторожа. Они находятся в частной собственности (оформлены на членов кооперативов — ИА REGNUM). Этой землей распоряжается администрация города Костромы, договоров на аренду участка у собственников построек нет. На сегодняшний день от них поступили заявления, мы ведём работу по оформлению прав на земельные участки под этими объектами», — рассказала заместитель начальника управления имущественных и земельных отношений администрации Костромы Оксана Аристова.

Учитывая, что процесс оформления аренды не завершен, владельцы лодок опасаются «не вписаться» в план по благоустройству набережной. Согласно задумке проектировщика участок у воды, на котором располагаются причалы, будет предназначен для встреч туристов, отдыха и развлечений.

«Есть опасения, что мы не впишемся в планы по благоустройству набережной. Насколько я понимаю зона, в которой мы расположены, будет парадным местом для встреч туристов. Если нам откажут в аренде и придётся куда-то переезжать, скорее всего мы не потянем такие глобальные перемены. Кооператив не сохранится. Люди подожгут свои лодки, и всё. Такой вариант развития событий возможен — администрация может принять волевое решение не давать нам аренду. Не хотелось бы, чтобы это место сравняли бульдозером, тогда 300 владельцев с семьями останутся без отдыха на воде. Если речь будет идти о благоустройстве территории мы готовы сотрудничать, договариваться, сделать всё красиво, чтобы соответствовать», — пояснил председатель кооператива «Х ОКТЯБРЬ» Андрей Плетнёв.

«Да кто из рыбаков захочет уходить с места, насиженного с 1970-х годов? Это не спичечный коробок передвинуть придётся, а 300 лодок. Причалы можно сделать визитной карточкой этого места, а не загонять к чёрту на куличики. Пока мы ждём проекта по благоустройству и надеемся на справедливое решение этого вопроса», — добавил член кооператива Евгений Трухачёв.

При самом оптимистичном варианте развития событий лодочные кооперативы останутся на своём месте, но их членам придётся передвинуть заборы от воды и благоустроить территорию за свой счёт. Во сколько обойдутся эти мероприятия и удастся ли рыбакам собрать нужную сумму, неизвестно.

Как ранее писало ИА REGNUM, приступить к непосредственному благоустройству главной набережной в Костроме рассчитывают в 2022 году. Планируется, что набережная станет длиннее в три раза и будет разделена на три зоны: ландшафтно-историческую, классическую и современную. Подробный проект по благоустройству, включающий анализ территории на предмет соответствия существующего положения вещей действующему законодательству компания ООО «Эстакада» из города Санкт-Петербурга должна подготовить до 1 июня 2022 года.