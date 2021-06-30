Благоустройство набережной в Костроме может повлиять на жизнь рыбаков
Кострома, 30 июня, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Тема благоустройства и расширения главной городской набережной в Костроме поставила под вопрос существование двух лодочных кооперативов, сообщает корреспондентИА REGNUM.
Потребительские кооперативы «Лодочный причал Х ОКТЯБРЬ» и «Акватория» располагаются рядом с мостом через реку Кострому. В общей сложности на объектах хранятся около 300 лодок.
Причалы образовались в 1964 году и первоначально находились в ведении профсоюзных комитетов местных фабрик. Сейчас лодки на объектах оставляют бывшие работники производств, их дети и другие члены кооперативов.
Территория огорожена забором и охраняется собаками. Вопрос законности нахождения причалов в этом месте встал во время обсуждения концепции благоустройства набережной в июне 2021 года. Представитель компании — проектировщика указал, что лодочные кооперативы размещены в прибрежной 20-метровой зоне, которая в соответствии с нормами Водного кодекса России предназначается для общего пользования. Другими словами, территория должна быть проходной и доступной для любого человека. Ситуация осложняется тем, что земля под объектами является муниципальной, договоры аренды кооперативы не заключили.
Учитывая, что процесс оформления аренды не завершен, владельцы лодок опасаются «не вписаться» в план по благоустройству набережной. Согласно задумке проектировщика участок у воды, на котором располагаются причалы, будет предназначен для встреч туристов, отдыха и развлечений.
При самом оптимистичном варианте развития событий лодочные кооперативы останутся на своём месте, но их членам придётся передвинуть заборы от воды и благоустроить территорию за свой счёт. Во сколько обойдутся эти мероприятия и удастся ли рыбакам собрать нужную сумму, неизвестно.
Как ранее писало ИА REGNUM, приступить к непосредственному благоустройству главной набережной в Костроме рассчитывают в 2022 году. Планируется, что набережная станет длиннее в три раза и будет разделена на три зоны: ландшафтно-историческую, классическую и современную. Подробный проект по благоустройству, включающий анализ территории на предмет соответствия существующего положения вещей действующему законодательству компания ООО «Эстакада» из города Санкт-Петербурга должна подготовить до 1 июня 2022 года.