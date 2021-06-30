Санкт-Петербург, , 18:39 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выполнит рекомендацию президента России Владимира Путина, высказанную в адрес глав регионов в ходе «Прямой линии», и будет отвечать на вопросы горожан в прямом эфире одной из городских телекомпаний. Об этом 30 июня сообщили в Смольном.

Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Руководствуясь поручением президента уже в ближайшем выпуске программы «Новый взгляд с Александром Бегловым» мы реализуем принцип получения обратной связи. Будем принимать в эфир звонки горожан», — сообщил губернатор. Указанная программа с участием Беглова регулярно выходит в эфир на телеканале «78».

Также в Смольном напомнили, что губернатор имеет личную страницу в соцсети «ВКонтакте», у которой более 100 тысяч подписчиков. Налажена система реагирования на жалобы и просьбы, оставленные на этой странице.

«Я внимательно читаю комментарии, даю соответствующие поручения по решению возникающих вопросов. Также страница интегрирована в информационную систему «инцидент-менеджмент», которая автоматически направляет комментарии горожан в профильные комитеты Смольного», — объяснил Александр Беглов.