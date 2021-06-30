Киев, , 18:32 — REGNUM 23,6% украинцев в настоящий момент готовы защищать своё государство с оружием в руках.

Об этомсвидетельствуют данные социологического исследования, представленные Центром Разумкова сегодня, 30 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно результатам опроса, 33,8% респондентов отрицательно ответили на вопрос о готовности защищать Украину с оружием в руках. Еще 29,3% опрошенных готовы участвовать в волонтерском движении и защищать страну таким образом, а 13,2% — затруднились ответить.

Большая часть (56,2%) опрошенных считают, что в случае военной угрозы (вооруженной агрессии) Украина может рассчитывать только на собственные силы. Кроме того, 34,9% считают, что можно полагаться на помощь со стороны стран ЕС и НАТО, 25,9% — на помощь со стороны США; 20,2% — на широкую международную помощь; 5,2% — на помощь со стороны стран СНГ и ОДКБ; 2,9% — на помощь со стороны России, а еще 6% опрошенных затруднились ответить на поставленный вопрос.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова 23−28 апреля 2021 г. во всех регионах Украины, опрошено 2021 респондентов старше 18 лет, теоретическая погрешность выборки — 2,3%. Исследование осуществлено при финансовой поддержке посольства Великобритании.

ИА REGNUM напоминает, что в одном из интервью в конце 2020 года президент страны Владимир Зеленский заявил, что в случае войны с Россией Украина мобилизует и мужчин, и женщин.

«Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы: и мужчины, и женщины», — подчеркнул он.