Москва, , 18:24 — REGNUM Генпрокуратура признала нежелательной деятельность на территории России четырёх европейских неправительственных организаций. Об этом сообщает 30 июня пресс-служба надзорного ведомства.

Речь идёт о британских организациях Future of Russia Foundation («Фонд Будущее России»), Khodorkovsky Foundation («Фонд Ходорковского») и Oxford Russia Fund («Оксфордский российский фонд»), а также французской European Choice («Европейский выбор»).

Как уточняется, поводом для принятия данного решения послужило то, что деятельность указанных НПО «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». Сведения об организациях были переданы Генпрокуратурой в Минюст для внесения её в соответствующей перечень.

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