Кировск, Ленинградская область, 30 июня, 2021, 18:22 — ИА Регнум. Кировская городская прокуратура Ленинградской области организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на федеральной трассе «Кола», в котором погиб ребенок и шесть человек получили травмы. О начале проверки 30 июня сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Группа «ВК» «ДТП и ЧП в СПб» Прокуратура начала проверку по факту смертельного ДТП на трассе «Кола»

ДТП произошло 30 июня в 14:10 мск на 89 км автодороги «Кола» у села Шум Кировского района Ленобласти. Столкнулись сразу шесть транспортных средств — три грузовых и три легковых автомобиля.

«Водитель транспортного средства «Скания», двигаясь в направлении Санкт-Петербурга в зоне проведения дорожных работ, совершил наезд на стоящие в попутном направлении транспортные средства», — рассказали в ведомстве.

В результате аварии погиб семилетний мальчик, еще пять взрослых и один ребёнок получили травмы. Пострадавшие госпитализированы в Кировскую межрайонную больницу, пострадавший ребёнок доставлен в детскую больницу Санкт-Петербурга.

«В ходе проверки городской прокуратурой будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего. Особое внимание будет уделено соблюдению прав и законных интересов несовершеннолетних», — уточнили в ведомстве.