Белград, , 18:16 — REGNUM Миф — это когда люди не замечают, что реальность меняется изо дня в день, и что Сербия находится «не в идеальном положении». Так президент Сербии Александр Вучич в 29 июня в интервью сербской редакции Euronews объяснил, что такое косовский миф.

Отвечая на вопрос, является ли мифом то, что у Сербии есть право на Косово и Метохию, и что ни у кого другого этого права нет, Вучич заявил, что «решение находится где-то посередине».

«Миф — это когда считаешь, что все легко и просто, и что нужно только сказать миру — уходите отсюда, это принадлежит только нам и мы не должны ни о чем вести переговоры. Но это непросто соединить с реальностью. Но утверждать, что у сербского народа нет никаких прав в Косово и Метохии — это тоже миф. Где-то посередине нужно найти рациональное и компромиссное решение», — заявил Вучич.

По словам Вучича, Сербия готова к компромиссу, но окончательное решение примет народ. При этом, отвечая на вопрос что такое компромисс, президент Сербии заявил, что он даже не знает, что об этом сказать, так как компромисс нужно искать в ходе переговоров и уступок двух сторон.

Напомним, что ранее премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти заявил о том, что единственным решением косовского вопроса может быть только признание независимости южного края со стороны Сербии и прием сепаратистского образования в ООН.