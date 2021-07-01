Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 июля, состоится визит делегации Госдумы во главе с Вячеславом Володиным в Таджикистан, в Душанбе пройдет заседание совета ПА ОДКБ, сообщает ИА REGNUM.

В повестке заседания — вопрос гармонизации законодательства государств-членов ОДКБ на 2021−2025 годы.

Предыдущее заседание совета ПА ОДКБ и XIII пленарное заседание Ассамблеи прошли 30 ноября 2020 года в режиме видеоконференции. Обсуждались вопросы дальнейшего сближения и гармонизации национальных законодательств стран-участников ОДКБ.

Дистанционный формат был выбран в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

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