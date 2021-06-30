Бишкек, , 18:12 — REGNUM Проверять на детекторе лжи новых сотрудников прокуратуры предлагает депутат парламента Киргизии Чингиз Макешов. Об этом он заявил на заседании законодательного собрания сегодня, 30 июня.

По его словам, необходимо использовать новые технологии для того, чтобы удостоверится в чистоте помыслов желающих трудоустроиться в органы прокуратуры.

«Это уже дает свой результат в мировой практике. Процедуру использования детектора лжи можно прописать в законе», — подчеркнул парламентарий.

В ответ на это генеральный прокурор Киргизии Курманкул Зулушев пообещал рассмотреть инициативу депутата о внедрении теста на полиграфе.