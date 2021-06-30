Анталья, Турция, , 18:10 — REGNUM Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в ходе встречи обсудили события в Сирии, Ливии, Афганистане и Карабахе, сообщил 30 июня журналистам глава МИД Турции.

Кроме того, Чавушоглу сообщил, что Анкара и Москва «продолжают сотрудничество по выпуску российской вакцины «Спутник V»

«Мы обсудили широкий спектр вопросов, в том числе ситуации в Сирии, последние события в Ливии. Вновь обсудили обстановку в Афганистане, предметом наших обсуждений также стал Нагорный Карабах», — отметил Чавушоглу.

Также он заявил о готовности Турции полностью обеспечить безопасность и здоровье российских туристов.

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