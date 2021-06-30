Вильнюс, , 18:02 — REGNUM История Литвы знает немало трагических эпизодов — «литовцам не раз здорово доставалось от польских националистов», их истребляли германские захватчики. В нынешнее время «мы закончим нашу историю в качестве пушечного мяса в войне англосаксов и их сателлитов с Россией», заявил в ходе заседания «Имхоклуба» отпущенный под домашний арест политзаключённый Альгирдас Палецкис.

Читайте в новостях: МИД Белоруссии опубликовал факты нарушения прав человека в Литве

В ходе дискуссии он ответил на очень важный вопрос, сказав: «Что делать с русофобией? Две вещи нужны. Первое — просвещение народа по этим вопросам. Но только одного просвещения мало! Если не будет организации борьбы за социальную справедливость и восстановление добрососедских отношений с Россией, то изменить к лучшему нам ничего не удастся. Этим мы и стараемся заниматься с моими друзьями, проводя через интернет-порталы просветительскую работу».

«Каждый может это делать на своем месте, только нам надо сплачиваться. Если этого не будет, то мы закончим нашу историю в качестве пушечного мяса в войне англосаксов и их сателлитов с Россией. Так уже было в нашей общей истории. Но давайте сопротивляться, это же вопрос нашего выживания как народа», — добавил Палецкис.

Читайте об уничтожении демократии в Литве: Альгирдас Палецкис: так что же такого я «нашпионил»?

"Литовский народ стал заложником большой геополитической игры, затеянной англосаксами», — цитирует издание «Балтньюс» мнение литовского диссидента.

Также на эту тему: Преследование антифашистов в Литве: кому это выгодно?