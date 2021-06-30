Киев, , 18:16 — REGNUM Российский президент Владимир Путин во время «прямой линии» сегодня, 30 июня, дал понять, что Москва будет выстраивать отношения с нынешней украинской властью во главе с Владимиром Зеленским, в том числе, в зависимости от того как будет развиваться дело против главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, считает украинский политический эксперт Александр Зубченко.

Эксперт отметил, что Владимир Путин назвал Медведчука настоящим «украинским националистом».

«Виктора Медведчука, который, на самом деле, на мой взгляд, является украинским националистом, взяли и заперли в преддверии избирательной кампании дома. Браслет надели. Принимаются решения абсолютно незаконные и неконституционные. На это никто не обращает внимания. Просто как бы внутри страны дают понять, что нет никакой легальной возможности у тех сил, которые хотят выстроить и укреплять свою страну, в том числе на путях строительства нормальных отношений с Россией — у них нет никаких шансов. Подавляют на корню! Кого-то сажают в тюрьму, кого-то под домашний арест, кого-то убивают на улице», — процитировал политолог слова российского президента.

Вместе с тем, Зубченко обратил внимание, что Путин не отказывается от переговоров с Зеленским, но возможность такой встречи зависит, в том числе, от того, как будет развиваться «дело Медведчука».

«В этой связи, как считает Путин, ему нет смысла встречаться с Зеленским, раз официальный Киев демонстрирует такую недружественную политику: «Ну что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление! Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти — в Берлине и в Париже. Ну и о чем разговаривать?», — процитировал президента РФ публицист.

Зубченко отметил, что Путин в принципе не отказывается от «встреч подобного рода», подчеркнув, что он готов, но «надо только понять, о чем говорить» и обращает внимание, что российский лидер ранее уже называл Медведчука «украинским националистом» и «патриотом Украины».

«На пресс-конференции в 2017 году Путин уже говорил о Медведчуке: «Я считаю, что он украинский националист». При этом российский президент тогда уточнил, что сам Медведчук считает себя «просвещенным патриотом Украины». Судя по контексту, Путин противопоставляет «просвещенного патриота» Медведчука «узколобым националистам», которыми руководят из Вашингтона», — отметил политолог, добавив, что по мнению президента РФ, «сегодняшнее руководство Украины явно недружественное».

ИА REGNUM напоминает, что в офисе президента Украины, комментируя сегодняшние заявления Владимира Путина, предположили, что российского лидера неправильно информируют о ситуации на Украине, поэтому нужна личная встреча глав государств.