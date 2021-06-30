Минск, , 18:00 — REGNUM Посол Евросоюза в Белоруссии Дирк Шубель покинул Минск и отправился в Брюссель для консультаций, сообщает 30 июня RT со ссылкой на диппредставительство ЕС.

«Сегодня Дирк Шубель, посол ЕС в Беларуси, выехал в Брюссель для консультаций», — цитирует агентство сообщение дипломатов.

Напомним, 24 июня Евросоюз объявил о введении экономических секторальных санкций в отношении Белоруссии.

В ответ на это глава посольства ЕС был вызван в Министерство иностранных дел Белоруссии.

Белоруссия заявила о приостановке своего участия в программе ЕС «Восточное партнёрство» и начала реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС.

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