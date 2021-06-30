Киев, , 17:57 — REGNUM 1 июля на Украине стартует одна из важнейших и наиболее ожидаемых реформ за всю историю независимости, заявил сегодня, 30 июня, премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Украинцы станут настоящими хозяевами своей земли, ведь смогут не просто ею владеть, но и свободно распоряжаться. Это то, что закреплено в конституции, но фактически было невозможным из-за действия моратория», — заявил Шмыгаль.

Премьер отметил, что в мире нет ни одной успешной страны, где действовал бы мораторий на введение «цивилизованного» рынка земли. Он добавил, что на Украине для покупки земли нужно будет официально показать свои средства — все транзакции будут идти через банк, а все договоры будут проверяться нотариусами.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в партии «Слуга народа» заявили о важности того, чтобы первые месяцы после открытия рынка прошли в режиме, который будет «вдохновлять украинцев еще больше пользоваться своей возможностью распоряжаться землей». В середине июня правительство Украины заявило, что приняло всю нормативно-правовую базу для запуска земельного рынка с 1 июля 2021 года.