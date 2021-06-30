Липецк, 30 июня 2021, 17:45 — REGNUM Полномочиями сенатора РФ от Липецкой области наделён бывший заместитель главы региона Дмитрий Аверов. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующее постановление подписал глава Липецкой области Игорь Артамонов.
Как уже сообщало ИА REGNUM, полномочия предшественника Аверова, Олега Королёва, в Совете Федерации были досрочно прекращены 23 июня по инициативе Королёва.
Его отставке предшествовал скандал вокруг видеозаписей из Липецка, на которых автомобиль Королёва со спущенными колёсами неровно едет по проезжей части и сбивает дорожный знак. Очевидцы предположили, что сенатор сел за руль нетрезвым, однако сам он позже заявил, что во время поездки ему стало плохо и он ехал за помощью.
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