Липецк, , 17:45 — REGNUM Полномочиями сенатора РФ от Липецкой области наделён бывший заместитель главы региона Дмитрий Аверов. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующее постановление подписал глава Липецкой области Игорь Артамонов.

«Документ вступил в силу после опубликования на официальном интернет-портале правовой информации. Соответствующее письмо направлено в Совет Федерации Федерального Собрания РФ», — говорится в сообщении областной администрации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, полномочия предшественника Аверова, Олега Королёва, в Совете Федерации были досрочно прекращены 23 июня по инициативе Королёва.

Его отставке предшествовал скандал вокруг видеозаписей из Липецка, на которых автомобиль Королёва со спущенными колёсами неровно едет по проезжей части и сбивает дорожный знак. Очевидцы предположили, что сенатор сел за руль нетрезвым, однако сам он позже заявил, что во время поездки ему стало плохо и он ехал за помощью.

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