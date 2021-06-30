Варшава, , 17:42 — REGNUM Реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» породит дефицит безопасности на восточном фланге НАТО, но Германия не осознаёт опасности своего сотрудничества с «Россией Путина», заявил 30 июня глава МИД Польши Збигнев Рау в статье для немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, «Северный поток — 2» полностью лишит Украину безопасности.

«Завершение проекта «Северный поток — 2 «означает огромный дефицит безопасности на восточном фланге НАТО. Украину это введет в состояние полного отсутствия безопасности. Поэтому обращаюсь к немцам и призываю осознать ответственность за связанные с «Северным потоком — 2» решения и на деле, а не только для видимости, участвовать в устранении этого дефицита», — написал Рау.

По его утверждению, необходимо «активнее, чем раньше» защищать восточный фланг НАТО и Украину, которую Рау назвал «жертвой российской агрессии».

«Польша готова внести в это свой вклад», — отметил Рау, не уточняя размеров этого «вклада».

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