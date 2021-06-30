Подгорица, , 17:41 — REGNUM Каждый второй гражданин, то есть 50,9 процента граждан Черногории, считает, что перепись населения Черногории следует провести в 2021 году.

Каждый четвертый гражданин, то есть 26,8 из них, считает, что перепись следует отложить, потому что политические обстоятельства таковы, что они могут повлиять на перепись, показало исследование Центра демократии и прав человека CEDEM.

При этом 45% опрошенных граждан объявили бы себя черногорцами. 30% граждан Черногории заявили о своей национальности как сербы.

5,7 процента респондентов считают себя боснийцев, 4,3 процента — мусульманами и 3,8 процента — албанцами.