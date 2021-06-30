Санкт-Петербург, 30 июня, 2021, 17:42 — ИА Регнум. В Ленинградской области из-за крупной автокатастрофы с участием шести транспортных средств перекрыто движение на федеральной трассе «Кола». Там столкнулись три грузовых и три легковых автомобиля. Пострадали шесть человек, в том числе трое детей, один из которых скончался от полученных травм. Об этом 30 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Vk.com/spb_today ДТП на трассе «Кола» (цитата группы «ДТП и ЧП в СПб»)

По предварительной информации, ДТП произошло в 14:10 мск на 89 км автодороги «Кола», ведущей из Петербурга в Заполярье.

«В результате ДТП по предварительной информации пострадали шесть взрослых и трое детей, один из которых скончался. По факту дорожной аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в ведомстве.

В связи с дорожно-транспортным происшествием движение на данном участке дороги перекрыто. Отвод транспорта происходит через 104 км и деревню Дусьево.

«УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области призывает водителей воздержаться от поездок в данном направлении и по возможности выбирать другие пути следования», — уточнили в пресс-службе.

По информации очевидцев, водитель автоцистерны уснул за рулем, что стало причиной трагедии.