Омск, , 17:33 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков прокомментировал «Прямую линию с президентом РФ». Комментарий Буркова распространила пресс-служба областного правительства.

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Ряд вопросов в ходе программы касался проблем Омской области. В том числе была затронута тема экологии.

«Мы с президентом не так давно общались. И мы вопрос экологии не раз уже поднимали в личных встречах. И он видит все те проблемные точки, которые на сегодняшний день есть на территории города Омска. Он в очередной раз подтвердил, что мы входим в перечень тех городов, где будет действовать программа «Чистый воздух». И более того, мы в этом году уже вошли в эту программу», — отметил Бурков.

По его словам, для Омска закупят 48 автобусов на газовом топливе. На эти цели по нацпроекту выделено свыше 600 млн рублей.

«Что касается тех четырёх свалок, о которых говорил президент, это свалки, которые на сегодняшний день не работают уже продолжительное время, они закрыты по решению суда. И две свалки у нас находятся в судебном споре с регоператором «Магнит». Поэтому мы их пока не можем подавать на рекультивацию и даже начинать делать проект по рекультивации», — сказал губернатор, добавив, что по двум остальным свалкам проекты рекультивации уже сделаны.

Проект по одной свалке уже получил экологическую экспертизу, подана заявка на получение федеральных средств по программе нацпроекта. По второй свалке проводится экологическая экспертиза. После получения экспертного положительного заключения также будет подаваться заявка на получение средств из федерального бюджета в рамках национального проекта.

«Что касается выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, президент тоже, как вы видите, в теме», — отметил Бурков.

По мнению губернатора, необходимо ускорять срок установления промышленными предприятиями приборов автоматического контроля на источниках выбросов. Сейчас федеральное законодательство предусматривает срок до 2029 года.

«Мы выходили с инициативой от Омской области на уровень федерального центра сократить этот срок. Думаю, что разговор с президентом наших омичей может быть как-то ускорит принятие этого решения по сокращению срока», — резюмировал Александр Бурков.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе прямой линии 30 июня с президентом РФ Владимиром Путиным связались жители города Омска. Они рассказали главе государства о серьёзных экологических проблемах города.

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После обращения омичей к Путину прокуратура региона организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды.

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