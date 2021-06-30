Киев, , 17:24 — REGNUM 70,9% граждан Украины приняли бы участие в референдуме относительно вступления страны в НАТО, если бы он состоялся в ближайшее время.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, представленные сегодня, 30 июня, Центром Разумкова, передает корреспондент ИА REGNUM.

18,9% респондентов заявили, что точно не стали бы участвовать в таком референдуме, а 10,2% — затруднились ответить.

Социологи отмечают, что 53,8% украинцев заявили, что проголосовали бы за вступление в альянс, 31% респондентов высказались бы против и 15,2% в настоящий момент не определились со своей позицией.

Традиционно, больше всего респондентов, поддержавших вступление Украины в НАТО, проживают на западе страны (77,2%), меньше всего на востоке — 33,2%.

Центр Разумкова информирует, что исследование проводилось при финансовой поддержке посольства Великобритании 23−28 апреля. Опрошено 2 тыс. 021 респондент старше 18 лет, теоретическая погрешность выборки — 2,3%.

ИА REGNUMнапоминает, что на саммите НАТО, который состоялся 14 июня, было заявлено, что Украина станет членом альянса с помощью плана действий для членства (ПДЧ). После этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что альянс активизирует свою деятельность для того, чтобы помочь Украине в проведении необходимых реформ. В свою очередь, пресс-секретарь президента РоссииДмитрий Песковзаявил, что членство Украины в НАТО однозначно является «красной линией» для Москвы.