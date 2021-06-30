Рига, , 17:09 — REGNUM Местные выборы во Франции привели к победе партии регионалистов на острове Корсика и в провинции Бретань. Об этом сообщила оппозиционная партия «Русский союз Латвии» (РСЛ) на своей странице в социальной сети Facebook.

Отмечается, что партии регионалистов входят в общеевропейскую партию «Европейский свободный альянс» (European free alliance), членом которой является и РСЛ. Поздравляя коллег с победой на местных выборах, РСЛ отметил, что регионалисты Франции выступают за автономию регионов и официальный статус для местных языков.

Победа регионалистов на местных выборах зафиксировала успех представителей национальных меньшинств Франции и может стать примером для других стран.

Накануне местных выборов Национальная ассамблея Франции проголосовала за расширение статуса региональных языков, таких как бретонский, корсиканский, фламандский, баскский, окситанский и другие. Это первый с 1958 года во Франции закон, который касается статуса региональных языков.

Власти Франции многие годы проводили политику ассимиляции и пренебрежительно относились к региональным языкам, почеркнули в РЛС.