Вильнюс, , 17:01 — REGNUM «Я думаю, системные люди сделали, мягко говоря, огромную ошибку, посадив меня за решетку, да еще до суда. Факт, но мне сейчас трудно пройти по улице, чтобы кто-то из прохожих не остановил меня, чтобы выразить свою солидарность», — заявил временно отпущенный из тюрьмы литовский диссидент Альгирдас Палецкис, оценивая преследование инакомыслящих в постсоветской прибалтийской республике.

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В ходе заседания «Имхоклуба» отпущенный под домашний арест политзаключённый ответил на вопрос о том, какое внимание к «делу Палецкиса» проявили официальные правозащитные организации. Из опубликованного изданием «Балтньюс» материала следует, что он назвал их «грантоедами». По словам Палецкиса, за полтора года он поменял пять тюрем. За это время следствие так и не смогло доказать его «шпионской» деятельности, но по-прежнему угрожает девятью годами лишения свободы.

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«Главные правозащитные организации в Литве даже не пикнули по моему делу, их больше тревожило то, что происходит где-то в России, Украине, Белоруссии — везде, только не у себя дома, — сказал Палецкис. — Те, кто по профессии должны были бы это делать, полностью отстранились. Что касается Союза журналистов, то я даже не пытался туда вступить, так давно уже понял, что туда принимают только тех, кто «правильно себя ведет». Меня это не удивляет, просто показательно, насколько прогнила наша система».

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