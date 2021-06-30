Оренбург, , 16:56 — REGNUM Председатель Заксобрания Оренбургской области Сергей Грачёв после выхода программы «Прямая линия с Владимир Путиным» подчеркнул, что президент РФ в очередной раз отметил — нет нерешаемых проблем, есть сложные решения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Прямая линия с Владимиром Путиным – трансляция»

Глава государства 30 июня ответил на вопросы граждан в рамках традиционной прямой линии. По мнению спикера ЗС Сергея Грачёва, для власти недостаточно просто знать о существовании проблем. Власти всех уровней должны иметь механизмы и инструменты их решения.

«Президент обсудил с гражданами России широкий спектр проблем и вопросов, связанных с ковид-пандемией, ремонтом школ, газификацией частных домовладений за счет государства и по инициативе партии «Единая Россия». Практически ни одна сфера жизни не осталась без внимания главы государства. Не может быть незначительным вопрос, если он затрагивает интересы людей, влияет на их жизнь. Президент это подчеркнул и дал отчетливый сигнал властям всех уровней. Проблемы человека, общества надо решать быстро и профессионально», — сказал спикер.

По его словам, «Прямая линия с Владимиром Путиным» еще раз доказала, что диалог власти с обществом в конструктивном ключе всегда дает положительный эффект.