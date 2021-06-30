Москва, 30 июня 2021, 16:50 — REGNUM Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) провел ракетные и артиллерийские стрельбы, сообщает 30 июня пресс-служба Восточного военного округа.

В ходе практических стрельб было отработано отражение воздушного нападения и уничтожение малоразмерных кораблей.

Стрельбы проводились в акватории Тихого океана.

Экипажи флагмана ТОФ ордена Нахимова Гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» в ходе практических действий боевые совместно отразили воздушную атаку условного противника.

Зенитно-ракетными комплексами «Оса» крейсер «Варяг» уничтожил воздушные и надводные мишени.

Пресс-служба уточняет, что одной из целей учений была проверка надёжности бортовых систем вооружения в условиях жары.

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