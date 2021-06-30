Варшава, , 16:42 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда издал указ об учреждении Совета по окружающей среде, энергии и природным ресурсам республики. Новая структура будет работать при Администрации польского лидера. Об этом сообщает пресс-служба президента страны.

В качестве главной задачи совета закреплено «определить принципы справедливой энергетической трансформации в Польше, чтобы отказаться от ископаемых в качестве топлива (уголь и др.) и не снизить качество жизни польских граждан».

«Справедливая энергетическая трансформация должна означать поиск экономически и социально разумной альтернативы нынешним составляющим польского энергетического сектора», — говорится в документе.

Сообщается, что Совет возглавит один из помощников президента Павел Салэк.