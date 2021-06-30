30 июня 2021 | Время чтения 4 мин

В сети обсудили заявление депутата украинского парламента Давида Арахамии, который рад тому, что сборная Российской Федерации по футболу проиграла в матче со сборной Дании и заняла последнее место в группе, а сборная Украины вышла в 1/4 финала чемпионата Европы.

Оксана Переможенко, , 18:49 — REGNUM Депутат украинского парламента, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рад тому, что сборная Российской Федерации по футболу проиграла в матче со сборной Дании и заняла последнее место в группе, а сборная Украины вышла в ¼ финала чемпионата Европы. Об этом он заявил в комментарии журналисту телеграм-канала PavlovskyNews.

Радость Цитата из м/ф «Жил-был пёс». Реж. Эдуард Назаров. 1982. СССР

«Сейчас Украина — это символ, особенно после полного поражения России… Когда Россия проиграла, а Украина выиграла — это особенно круто… Я вчера посмотрел отрывки какого-то ток-шоу ядовитого российского и увидел, как они разбирают [матч] Украина — Швеция, как они вначале все рассказывали, как сейчас мы с треском провалим, и как они быстро свернулись в своем эфире и сказали: «Все, пора заканчивать, — это просто человеческое наслаждение», — сказал он.

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Заявление украинского политика обсудили читатели телеграм-каналов PavlovskyNews и «112.ua». Многие осудили политика и указали на то, что не стоит в спорт приплетать русофобию и радоваться «поражению» сборной РФ.

«Обязательно нужно порадоваться поражению соседа. В этом вся суть украинского псевдопатриотизма», — написал Dicewer.

«Плохо, когда в руководстве страны есть такие идиоты, им самим, правда, по барабану, а вот жители ощущают их деятельность на своей шкуре», — отметил Олег Петрович.

«Победа — радуйтесь! Россия к чему через каждое слово?» — спросила Любовь З.

«Государственный праздник», — с сарказмом отреагировала Елена.

Давид Арахамия President.gov.ua

«Вот потому так и живём, как в дерьме… Что есть такие сказочные… которые своим успехам радуются меньше, чем проблемам у соседа. Конченый менталитет. И неважно, кто он по национальности, у такой философии одна национальность — «рагульё», — пишет Анжелика Г.

«Данилов уже радовался потопу в Крыму…» — напомнила Елена К.

«Сочинский грузин, делающий гешефт на недоумках, прекрасно и не стесняясь озвучил главную национально образующую укроидею: самое великое счастье, когда неприятности у соседа. И счастье вдвойне, если этот сосед Россия. Гнилая укронацидея, гнилая страна…» — отреагировал Axel Bo.

«Им если не про Россию, то и обвинять в своей дурости некого. Национальная бандеровская идея… У них задание медленно уничтожить страну, земли распродать. Посмотрите на дурачка Арахамию, неужели не видно, что это турист на Украине? Он сделает своё дело и уедет, если успеет, конечно», — пишет Илья И.

«Так они уже восьмой год кормятся с нелюбви к России из кармана Дяди Сэма. Никакой любви к Украине там нет и не было, гляньте, что они с Украиной сотворили», — написал Oleg.

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«Такое впечатление, что спорт в Украине только для того, чтобы позлить и сравнить себя с Россией, а не играть для себя и наслаждаться спортом», — отметил Василий.

Украинские болельщики (сс) Photocapy

«Ну нахрена спорт с политикой смешивать? Много россиян болели за сборную Украины. И дальше будут болеть», — добавил Артём.

«И сюда Россию приплели. Нет чтобы просто порадоваться», — отреагировала Светлана.

«Придурок, нашел чем мериться. Сравнил бы этот недоумок, сколько машин, самолетов, заводов и прочее создали в этих двух странах», — пишет Kikimora lesnaia.

«Россия при всём. Если бы не «кляти москали», то на Марсе уже давно украинские вишнёвые садочки (сады. — М. Р.) цвели бы!» — иронизирует Sergio.

«Им даже радоваться победе сборной Украины мешает Россия. Завал. Уровень», — отметила Ира.

«Скажите телу этому, что РФ выиграла в группе один матч, как и Украина. Да, они со Данией обо*рались, спору нет. Так и Украина с Австрией обо*ралась. Так уровень команд не сравнить, а вышли мы в 1/8 благодаря разнице мячей: 4 забили, 4 пропустили. Подсобили к выходу другие команды, так что это случайность. Вчера игра хорошая, в принципе, была. Да, моментами и шведы были сильнее, опять же, это футбол. Забили момент и выиграли, всех с победой. Дальше Англия, и это всё», — написал 22 Kr07.

«Что вы хотите от идиота-недоумка? Это его уровень — ниже плинтуса и с тараканами», — подытожил Николай Н.

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