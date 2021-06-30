Варшава, , 16:33 — REGNUM Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау написал для немецкой ежедневной газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung статью, в которой рассуждал о судьбе Евросоюза в связи со строительством российско-германского газопровода «Северный поток — 2».

Глава польской дипломатии в материале называет газопровод «испытанием Берлина на ответственность». «Президент России Владимир Путин загнал власти в Берлине в имперскую ловушку», — говорится в материале.

Рау считает, что завершение строительства германо-российского газопровода «еще больше подорвет безопасность на восточном фланге НАТО».

»Поэтому я призываю федеральные власти понять последствия принятых решений», — написал глава польского МИД.