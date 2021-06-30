Киев, , 16:32 — REGNUM После заявления президента России Владимира Путина о бессмысленности встречи с украинским президентом Зеленским их прямое общение стало еще более необходимым, заявил 30 июня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии агентству «РБК-Украина».

По его словам, президента России неправильно информируют о ситуации на Украине, поэтому нужна личная встреча Путина и Зеленского.

«Допускаю, что имеет место крайне некорректное информирование Путина его собеседниками о ситуации на Украине», — заявил советник главы офиса Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России, отвечая 30 июня на вопросы в ходе очередной прямой линии, усомнился в целесообразности встречи с Зеленским.

«Он отдал Украину под полное внешнее управление. Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти — в Берлине и в Париже. Ну о чем разговаривать?», — сказал Владимир Путин.

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