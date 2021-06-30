Алабама, США, , 17:07 — REGNUM Запланированный на 4 июля митинг экс-президента США Дональда Трампа был отменен из-за возможных беспорядков, сообщает NBC News.

Председатель комиссии Мемориального парка Линкора в штате Алабама Билл Таннелл рассказал изданию, что Республиканская партия связалась с ними, беспокоясь о том, что протест может превратится в «партизанское политическое мероприятие».

«После того, как был сделан запрос, Республиканская партия связалась с нами, и тогда стало очевидно, что это будет партийное политическое мероприятие, а не просто патриотическое мероприятие, запланированное на этот вечер», — сказал Таннелл.

Напомним, ранее сотни сторонников экс-президента США Дональда Трампа были вынуждены провести несколько часов в многокилометровой пробке ради возможности попасть на митинг политика возле деревни Веллингтон в американском штате Огайо.

Сотни людей в автомобилях с флагами, наклейками и различными надписями в поддержку Республиканской партии были готовы долгое время прождать под палящим солнцем ради возможности увидеть бывшего американского лидера Трампа.