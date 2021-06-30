Кострома, 30 июня, 2021, 17:04 — ИА Регнум. С 1 июля 2021 года в Костромской области вырастут тарифы на коммунальные услуги. Об этом сообщает департамент государственного регулирования цен и тарифов региона.

Дарья Антонова Счета

Плата за электроэнергию увеличится на 3,4% и составит 4 рубля 82 копейки за киловатт-час. Для городского и сельского населения, проживающего в домах с электрическими плитами, сохранён понижающий коэффициент. Эти люди будут платить 3 рубля 37 копеек за один киловатт-час.

Плата за газ возрастёт на 3% к декабрю 2020 года. Природный газ, используемый для готовки и нагрева воды, подорожает с 6 рублей 99 копеек до 7 рублей 20 копеек за кубометр. Плата за газ на отопление жилья составит 5 рублей 43 копейки против 5 рублей 27 копеек.

Тарифы по обращению с твердыми коммунальными отходами увеличатся от 3,4% до 5% в зависимости от зоны деятельности региональных операторов

В среднем повышение платы за холодную воду, водоотведение, тепловую энергию и горячее водоснабжение по отдельным муниципальным образованиям Костромской области составит от 3,4% до 5,4%.

Рост совокупной платы за коммунальные услуги по отношению к декабрю 2020-го составит от 3,4% до 5,4%. В 2021 году это последнее повышение.