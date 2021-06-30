Минск, , 16:31 — REGNUM Официальный Вильнюс систематически и грубо нарушает базовые права человека. Расправу над инакомыслящими в постсоветской прибалтийской республике в упор не замечают бюрократы Евросоюза, ОБСЕ и ООН.

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В опубликованном 30 июня МИД Белоруссии докладе «Наиболее резонансные случаи нарушения прав человека в отдельных странах мира» приводятся факты нарушения гражданских прав и свобод в соседней Литве. Так, 5 декабря 2020 года в Вильнюсе состоялась акция протеста «Я свободен!» на Соборной площади, направленная против массовых нарушений прав человека и социальной несправедливости в Литве. Выступление граждан было жестко подавлено полицией под предлогом действующего запрета на посещение общественных мест группами более двух человек.

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«Акция вызвана введением жестких ограничений из-за угрозы распространения COVID-19. Прошли задержания, — отмечено в докладе МИД Белоруссии. — Организатор акции Пранас Валицкас, 67-летний публицист и правозащитник, задержан полицией и обвинен в разжигании массовых беспорядков, позже отпущен под подписку о невыезде».

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После этого, 17 февраля 2021 года на вильнюсской площади С. Даукантаса полицейские с применением спецсредств жестоко задержали неназванного участника митинга. Отмечено, что при аресте он «громко кричал от боли, в его отношении были использованы меры физического принуждения, включая наручники». По мнению белорусских чиновников, тем самым Литвой были нарушены следующие международные обязательства: МПГПП ст.7 (защита от пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) ст.19 (право на свободное выражение мнения) ст.21 (право на мирные собрания).

«Альгирдас Палецкис — литовский журналист, бывший лидер «Социалистического народного фронта» и вице-мэр Вильнюса, обвиняется в шпионаже в пользу России в составе организованной группы. А. Палецкис находился в заключении с октября 2018 г. по апрель 2020 г. С апреля 2020 г. в отношении А. Палецкиса применен интенсивный надзор с залогом в размере 50 тыс. евро и изъятием документов, удостоверяющих личность. Дело А. Палецкиса также считается наиболее резонансным случаем нарушения прав человека в Литве. Митинги в поддержку задержанного политика неоднократно проходили в ряде стран возле посольств Литвы», — отмечено в докладе.

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МИД Белоруссии считает, что тем самым Литвой нарушены следующие международные обязательства: МПГПП ст.19 (право на свободное выражение мнения), ст. 26 (право на эффективную защиту против дискриминации по какому бы то ни было признаку, как-то расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений).

Отмечено также в докладе, что 4 марта 2020 года был задержан и впоследствии подвергнут обыску по месту жительства Алексей Грейчус — общественный активист, руководитель русскоязычной молодежной организации «Ювенюс», координатор акции «Бессмертный полк» в Клайпеде. По информации Генпрокуратуры Литвы, А. Грейчус обвиняется в шпионаже в пользу России. Представители литовских русскоязычных партий и общественных организаций назвали задержание Грейчуса охотой на активистов и попыткой подавить инакомыслие.

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Белорусские чиновники напомнили также, что в декабре 2020 года в Литве было заведено уголовное дело по ст. 170 УК («разжигание ненависти») в отношении Евы Йонаускене — члена «Социалистического Народного фронта». Йонаускене критиковала политическое руководство прибалтийской республики за жёсткую линию ювенальной юстиции (изъятие из семей детей и их направление в детские дома). Подследственная заявила, что ей угрожали.

«Апелляционный суд Литвы 31 марта 2021 г. присудил дополнительное политически мотивированное наказание в виде 3 лет лишения свободы Юрию Мелю, гражданину России. 11 марта 2021 г. у заключенного истекал срок наказания по ранее вынесенному ему обвинительному приговору в виде семи лет лишения свободы», — напомнили в МИД Белоруссии.

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В случае Меля, по мнению МИД Белоруссии, были нарушены следующие международные обязательства: МПГПП ст. 14 (право на справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом), ст. 26 (право на эффективную защиту против дискриминации по какому бы то ни было признаку, как-то расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений).