Варшава, , 16:31 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский во время брифинга призвал Израиль «уважать отношения с Польшей». Об этом 30 июня сообщает Polskie Radio 24.

«Мы готовы говорить о проблемах, по которым наши мнения с израильским руководством расходятся. Однако мы призываем относиться друг к другу с уважением. Элементом такого уважения является право страны принимать собственное законодательство без вмешательства третьих стран. Но пока мы видим только обвинения в аморальном поведении», — заявил Яблоньский.

Данное высказывание прозвучало в контексте напряжения двусторонних отношений Польши и Израиля. Дело в том, что Сейм Польши принял поправку в Кодекс административного судопроизводства. Нововведения устанавливают, в числе прочего, новые правила реституции имущества. Согласно новым правилам, запрещается возвращение имущества, принадлежавшего евреям до Второй мировой войны, их потомкам. На данное нововведение последовала негативная реакция властей Израиля.