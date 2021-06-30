Тула, 30 июня, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Разъяснения, которые президент РФ Владимир Путин дал по вопросу вакцинации в ходе «Прямой линии» 30 июня — очень важная поддержка в работе региональных властей. Так итоги «Прямой линии» прокомментировал губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщили в управлении пресс-службы правительства региона.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Президент РФ Владимир Путин

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«Важно, что на прямой линии Владимир Владимирович Путин дал четкие разъяснения по вопросу вакцинации от коронавируса. И гражданам, и главам регионов, и работодателям. Президент отдельно прокомментировал действия региональных властей, которые ввели вакцинацию для работников отдельных отраслей. Выбор здесь очевиден: вакцинация лучше, чем локдаун. На уровне области мы ведем большую разъяснительную работу по всем вопросам, касающимся прививок от коронавируса. И то, что глава государства заявил, что верить нужно не слухам, а специалистам, для нас — большая поддержка в этой работе», — отметил Алексей Дюмин.

«Кроме того, Владимир Владимирович, как всегда, обозначил твердую позицию в вопросах международной политики и безопасности России, — добавил тульский губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, «Прямая линия с Владимиром Путиным» состоялась 30 июня. Беседа длилась 3 часа 44 минуты. Было задано 75 вопросов — из более чем 2,2 млн поступивших.