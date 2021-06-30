Москва, , 16:22 — REGNUM Россию не устраивает 25-летний мониторинг страны со стороны ПАСЕ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня, об этом заявил вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Пётр Толстой («Единая Россия»).

«В течение 25 лет Совет Европы держит Россию — одного из главных плательщиков организации — под мониторингом, нас эта ситуация, конечно, не устраивает. Хочу напомнить, Россия исполнила все обязательства, которые взяла на себя при вступлении в Совет Европы в 1996 году», — отметил Толстой.

Россия готова к открытому и откровенному общению с содокладчиками, но выступает против двойных стандартов, голословных обвинений и ретроактивного включения всё новых и новых требований, предъявляемых к России, и с уважением относится ко всем, кто не устраивает цирк на площадках Ассамблеи и не пытается поставить страну в ущемленное положение, подчеркнул Толстой.

В эти дни с визитом в Москве находятся докладчики комиссии ПАСЕ по мониторингу — заместитель председателя Ассамблеи Риа Омен-Рюйтен (Нидерланды) и член комиссии Аксель Шефер (Германия). Целью визита является сбор информации в рамках мониторинговой процедуры в отношении Российской Федерации в части исполнении обязательств, принятых страной при вступлении в Совет Европы.

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