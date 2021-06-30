Минск, , 16:20 — REGNUM После провалившегося «разворота на Запад» официальный Минск возобновил публикацию докладов о наиболее резонансных случаях нарушения прав человека в отдельных западных странах. Внеочередной доклад опубликован 30 июня на сайте МИД Белоруссии.

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«Этим докладом МИД Белоруссии в очередной раз напоминает, что прежде чем навязывать свое видение прав человека в других регионах, нашим коллегам на Западе нужно посмотреть на себя. Доклад касается 21 государства — ряда стран Европейского союза, США, Великобритании и Канады — наиболее активных «адвокатов» экономических санкций и иных ограничительных мер», — сказано в официальном комментарии ведомства Владимира Макея.

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Доклад «Наиболее резонансные случаи нарушения прав человека в отдельных странах мира», отмечено в сопроводительном пояснении, указывает на «всю парадоксальность ситуации и лицемерие в оценках западными политиками положения с правами человека у себя дома и в других странах на фоне постоянных нарушений прав человека и свобод своих граждан, попрания норм международного права и международных обязательств».

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«Это — другое!» — любимый аргумент в ответ на любою критику в адрес коллективного Запада, который живет по принципу из повести-притчи «Скотный двор» Дж.Оруэлла «Все животные равны, но некоторые животные равны более, чем другие». (Allanimalsareequalbutsomeanimalsaremoreequalthanothers), — сказано в официальном комментарии. — Западные страны безосновательно возложили на себя функции глобального квазисудьи в отношении ситуаций с правами человека в других странах, закрывая глаза на собственные проблемы — от социального неравенства, расизма и ксенофобии до полицейского насилия и произвола с силовыми разгонами массовых мероприятий со смертельным исходом в некоторых случаях».

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Критикуя «некоторых наших самоуверенных «партнеров», МИД Белоруссии отметило: «Повсеместное насаждение выкроенных по лекалам коллективного Запада демократий и однобокие трактовки международных правозащитных положений служат удовлетворению политических и экономических амбиции правящих на Западе элит, но они разрушительны для международных отношений и устойчивого развития государств».

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