Ярославль, 30 июня, 2021, 16:18 — ИА Регнум. В Ярославле вышла книга об основателе русского общедоступного театра, актёре и режиссёре Фёдоре Волкове. Её написал заведующий кафедрой журналистики Ярославского государственного педагогического университета профессор Евгений Ермолин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Книга о Фёдоре Волкове

Книга «Фёдор Григорьевич Волков» вышла в серии «Люди земли Ярославской» издательства «Ярослав Мудрый».

«Самый яркий в этой книге факт, открытый впервые — то, что Волков жил не на Советской улице, нынешней, где находится мемориальная доска — этот дом к Волкову отношения не имеет. Он другой и, к счастью, он сохранился. На улице Волкова, 6А, его легко опознать. Но это, правда, не моё открытие, должен сказать — это архивист Чекмасов, буквально только что, копаясь в архивах, обнаружил, тщательно отследив родословные этих домов и обнаружил вот такой казус — мемориальную доску надо переносить», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Евгений Ермолин.

Помимо текста Евгения Ермолина в книге содержится статья Дмитрия Чекмасова о доме, в котором жил Волков, документы и иллюстрации. Одновременно с книгой вышел фильм о Волкове ярославской журналистки Марины Смарагдовой. Как говорит сам Евгений Ермолин, его главной задачей было показать масштаб личности Фёдора Волкова в контексте эпохи.

«Волков не святой. И он не претендовал на это. Он был человеком, вовлечённым в жизнь, причём по максимуму пытался в этой жизни участвовать и в общем что получилось в итоге, то и получилось. Вот про это книга и написана», — пояснил Евгений Ермолин.

Самого Фёдора Волкова автор характеризует, как гения, в котором воплотились особенности ярославского культурного типа.

«Это, можно сказать, кульминация ярославца как представителя человечества. То есть если начинать с кого-то и говорить, в ком наиболее полно воплотился ярославец как культурный тип, ментальность — это Фёдор Волков. Заурядности в Волкове не было совсем», — рассказал автор.

Также в книге исследуется и участие Фёдора Волкова в убийстве Петра III.

«Волков — один из организаторов переворота и он ещё и главный режиссёр. Но это идея, с которой я начинал когда-то, когда это не было ещё очевидно. Самый щепетильный момент, связанный с убийством Петра III на Ропше. Есть гипотеза, что в режиссёрский замысел Волкова это не входило. Хотя в полной мере доказать всё то, что связано с тайной стороной жизни Волкова, конечно, невозможно», — отметил автор книги.

Презентация книги прошла 29 июня в театре имени Волкова, на встрече с автором присутствовали актёры Волковского театра.