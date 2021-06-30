Таллин, , 16:09 — REGNUM Местные СМИ Эстонии последнего времени явно забыли свое основное предназначение — информирование не только жителей, но и руководство, о реальных проблемах и нуждах населения. Об этом известный эстонский публицист, бывший руководитель пресс-службы таллинской мэрии Лейви Шер написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Он уверен, что нынешние СМИ совсем не заинтересованы в обратной связи с читателями, так как заточены лишь на реакцию местных властей: «Первая и главная особенность и городских, и районных газет, как мне представляется, — это отсутствие связи с читателями, отсутствие обратной реакции. Издания отражают то, что считает нужным начальство».

По его словам, задача нынешней городской прессы лишь одна — поднимать авторитет полутора десятков человек, включая мэра, вице-мэров и районных старейшин. «Они в каждой газете, в каждой новости пресс-службы изрекают по поводу и без повода, что, на самом деле, я не могу расценить иначе, как вредительство их имиджу», — отметил Шер. Мэтр эстонской журналистики убежден, что усилиями журналистов и их начальников мэр и вице-мэры, а также районные старейшины эстонских городов превращены в кумиров, причем всезнающих.

«Я помню, как около Балтийского вокзала установили общественный туалет, и тогдашний вице-мэр Таллина лично прокомментировал такое важное событие, указав, что туалет автоматический и там можно сделать все, не прикладая рук. Я послал ему вопрос: а кто ему брюки расстегивает?», — иронизирует Шер.

Кроме того, он обрушил критику на плохое умение современных журналистов готовить и оформлять свои материалы:

«Нынешнему поколению журналистов — имеется в виду, в Эстонии — не знакомы ни жанры, ни принципы композиции, ни схемы воздействия читаемого, слушаемого или зримого журналистского материала на читателя, слушателя, зрителя».

Лейви Шер напомнил своим коллегам, что «задача прессы несколько иная — это не только средство передачи мнений и позиций начальства, но и доведение до начальства позиций и мнений обитателей города и привлечения его к ответственности перед горжанами».