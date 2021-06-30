Санкт-Петербург, 30 июня, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Повторная вакцинация населения Санкт-Петербурга от коронавирусной инфекции будет организована в течение ближайшей недели, об этом заявили 30 июня в городском комитете по здравоохранению. В текущих эпидемических условиях, пока не достигнут коллективный иммунитет, будет проводиться так называемая «экстренная» вакцинация, то есть прививка ставится через шесть месяцев после первой вакцинации или перенесённого COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Центр вакцинации в ТЦ Петербурга

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В комздраве Петербурга напомнили, что Минздрав России утвердил и направил в регионы временные методические рекомендации «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19», которые, в том числе, определяют порядок ревакцинации.

Согласно документу, вакцинация и повторная вакцинация граждан разделяется на «рутинную» и «экстренную» вакцинацию. В настоящее время, в условиях неблагоприятной эпидемической ситуации, и пока не достигнут коллективный иммунитет (не менее 60% от численности взрослого населения), в России проводится «экстренная» вакцинация.

С учетом рекомендаций ВОЗ, вакцинация сейчас показана после шести месяцев после перенесенного заболевания (в том числе у ранее вакцинированных) или после шести месяцев после предыдущей первичной вакцинации, — то есть, сегодня работает режим «экстренной» вакцинации.

После достижения показателя коллективного иммунитета произойдет переход на «рутинную» вакцинацию в плановом режиме через 12 месяцев после перенесенного заболевания или предыдущей вакцинации. При этом гражданин по его желанию сможет пройти вакцинацию или повторную вакцинацию через шесть месяцев после заболевания или предыдущей вакцинации.

Вакцинация проводится вне зависимости от наличия и количества антител, это полностью соответствует рекомендациям ВОЗ.

«В случае выявления в ходе первичной вакцинации у пациента серьезных нежелательных явлений на введение вакцины при желании гражданина и при отсутствии противопоказаний может быть осуществлена замена вакцины на другую при ее наличии», — отметили в Минздраве.