Наталья Хомутова, 30 июня 2021, 18:45 — REGNUM 30 июня — последний день отдыха главы Оренбурга Владимира Ильиных. Публично мэр был замечен последний раз 9 мая. Курс лечения Ильиных за пределами региона плавно перешел в отпуск за свой счет. Оренбуржцы в соцсетях гадают — вернётся ли мэр к очному управлению городом?
Поиском мэра занимается полиция. Правоохранители якобы не нашли Владимира Ильиных в его родном городе — Североуральске. На прошлой неделе (21−27 июня) двое полицейских поехали в командировку «в гости» к главе Оренбурга. Планировалось провести опрос Владимира Ильиных. Глава муниципалитета может получить статус подозреваемого в совершении преступлений в экономической сфере, сообщает паблик orenburgochevidec в Instagram, ссылаясь на разные информресурсы.
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Между тем Владимир Ильиных благополучно попал в партсписки «Единой России» для участия в выборах в Госдуму в качестве кандидата. Разные источники утверждают, что на съезде чиновник отсутствовал.
Пользователи интернета отмечают, что в городе впервые сложилась ситуация, когда Оренбург столь длительное время находится без руководства. Горожане теряются в догадках — где же мэр?
«Интересно так, что он невидимкой стал, наш мэр. Даже сам губернатор не знает, где он. Какой-то странной становится эта вся ситуация. Может, у Путина спросить, где наш мэр?» — вопрошает жительница Оренбурга.
«Идиотизм нынешней власти в чистом виде», — оставлен еще один комментарий.
«Не везет Оренбургу. Нет заинтересованного в развитии города», — считает Светлана Б.
Горожане, обсуждая тему, считают поведение мэра подозрительным. Оно наводит на мысль, что глава города может сознательно прятаться от правоохранителей. «Значит, есть что скрывать», — делают вывод оренбуржцы. Горожане характеризуют сложившуюся обстановку в муниципалитете как «стыдоба и «позорище», указывая на то, что город приходит в упадок, а варяги-чиновники не заинтересованы в развитии Оренбурга.
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«Нужно, чтоб у власти в нашем городе Оренбурге был оренбуржец, и дела пойдут на 5. Зачем нам мэры и губернаторы из других городов, я не понимаю. Свой человек сделает всё на «отлично», так как он заинтересован в этом», — отметил Антон.
«Не был бы ни в чем виноват, не бежал бы, как крыса, всё равно найдут и посадят», — выразил свое мнение подписчик паблика orenburgochevidec.
Но не все столь категоричны. «Найдут и повысят», — считает оренбурженка.
Некоторые пользователи называют мэрское кресло проклятым. «Стало традицией сажать раз в несколько лет глав города?» — задаются они вопросом. Напомним, экс-мэр Евгений Арапов управлял городом в 2015—2018 годах, был отправлен в отставку, а в 2020 году — в исправительную колонию за коррупционные преступления.
В интернет-пространстве витает множество слухов, прогнозов, домыслов. Оренбуржцы не исключают, что 1 июля Ильиных может появиться на рабочем месте, чтобы перед выборами в Госдуму тихо уйти в очередной отпуск и подписать необходимые документы. Например, о назначении своего первого заместителя, который впоследствии займет пост главы Оренбурга.
Так или иначе, но город устал от бардака и неопределенности. Люди все чаще говорят о том, что Оренбург может жить и без мэра. Практика уже есть. Другое дело, что оренбуржцы хотят хорошей жизни, а не влачения жалкого существования. Люди мечтают о зелёном городе с качественными дорогами, современными маршрутными автобусами, отреставрированным историческим центром.
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