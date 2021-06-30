30 июня 2021 | Время чтения 3 мин

Оренбуржцы в соцсетях обсуждают поведение мэра, считая его подозрительным, и гадают, выйдет ли чиновник на работу 1 июля после полуторамесячного отсутствия.

Наталья Хомутова, , 18:45 — REGNUM 30 июня — последний день отдыха главы Оренбурга Владимира Ильиных. Публично мэр был замечен последний раз 9 мая. Курс лечения Ильиных за пределами региона плавно перешел в отпуск за свой счет. Оренбуржцы в соцсетях гадают — вернётся ли мэр к очному управлению городом?

Оренбург Иван Шилов © ИА REGNUM

Поиском мэра занимается полиция. Правоохранители якобы не нашли Владимира Ильиных в его родном городе — Североуральске. На прошлой неделе (21−27 июня) двое полицейских поехали в командировку «в гости» к главе Оренбурга. Планировалось провести опрос Владимира Ильиных. Глава муниципалитета может получить статус подозреваемого в совершении преступлений в экономической сфере, сообщает паблик orenburgochevidec в Instagram, ссылаясь на разные информресурсы.

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Между тем Владимир Ильиных благополучно попал в партсписки «Единой России» для участия в выборах в Госдуму в качестве кандидата. Разные источники утверждают, что на съезде чиновник отсутствовал.

Пользователи интернета отмечают, что в городе впервые сложилась ситуация, когда Оренбург столь длительное время находится без руководства. Горожане теряются в догадках — где же мэр?

«Интересно так, что он невидимкой стал, наш мэр. Даже сам губернатор не знает, где он. Какой-то странной становится эта вся ситуация. Может, у Путина спросить, где наш мэр?» — вопрошает жительница Оренбурга.

«Идиотизм нынешней власти в чистом виде», — оставлен еще один комментарий.

«Не везет Оренбургу. Нет заинтересованного в развитии города», — считает Светлана Б.

Мэр Оренбурга Владимир Ильиных Orenburg.ru

Горожане, обсуждая тему, считают поведение мэра подозрительным. Оно наводит на мысль, что глава города может сознательно прятаться от правоохранителей. «Значит, есть что скрывать», — делают вывод оренбуржцы. Горожане характеризуют сложившуюся обстановку в муниципалитете как «стыдоба и «позорище», указывая на то, что город приходит в упадок, а варяги-чиновники не заинтересованы в развитии Оренбурга.

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«Нужно, чтоб у власти в нашем городе Оренбурге был оренбуржец, и дела пойдут на 5. Зачем нам мэры и губернаторы из других городов, я не понимаю. Свой человек сделает всё на «отлично», так как он заинтересован в этом», — отметил Антон.

«Не был бы ни в чем виноват, не бежал бы, как крыса, всё равно найдут и посадят», — выразил свое мнение подписчик паблика orenburgochevidec.

Но не все столь категоричны. «Найдут и повысят», — считает оренбурженка.

Некоторые пользователи называют мэрское кресло проклятым. «Стало традицией сажать раз в несколько лет глав города?» — задаются они вопросом. Напомним, экс-мэр Евгений Арапов управлял городом в 2015—2018 годах, был отправлен в отставку, а в 2020 году — в исправительную колонию за коррупционные преступления.

Бывший мэр Оренбурга Евгений Арапов Orenburg.ru

В интернет-пространстве витает множество слухов, прогнозов, домыслов. Оренбуржцы не исключают, что 1 июля Ильиных может появиться на рабочем месте, чтобы перед выборами в Госдуму тихо уйти в очередной отпуск и подписать необходимые документы. Например, о назначении своего первого заместителя, который впоследствии займет пост главы Оренбурга.

Так или иначе, но город устал от бардака и неопределенности. Люди все чаще говорят о том, что Оренбург может жить и без мэра. Практика уже есть. Другое дело, что оренбуржцы хотят хорошей жизни, а не влачения жалкого существования. Люди мечтают о зелёном городе с качественными дорогами, современными маршрутными автобусами, отреставрированным историческим центром.

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