Баку, , 16:12 — REGNUM Двусторонние переговоры по делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией предложил Еревану начать Баку. Об этом заявил 30 июня глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов, во время своего выступления на 43-м заседании Совета глав МИД стран — членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

«Азербайджан освободил бывшую 30 лет оккупированной государственную границу с Арменией, и сейчас мы сооружаем инфраструктуру пограничного контроля. Предлагаем Армении начать двусторонние обсуждения по делимитации и демаркации границы. Азербайджан ждет положительной реакции из Армении», — сказал он.

Также Байрамов подчеркнул, что для обеспечения мира и стабильности в регионе не существует никакой альтернативы, помимо установления хороших, добрососедских отношений.

«Сейчас есть уникальный шанс построить такие отношения, последовательно реализуя пункты подписанного лидерами России, Азербайджана и Армении трехстороннего заявления», — добавил глава азербайджанского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Международного комитета Красного Креста Петер Маурер заявил, что организация продолжит работу по обмену военнопленными между Арменией и Азербайджаном после окончания военных действий в Нагорном Карабахе.