Сеул, , 17:58 — REGNUM Замглавы министерства земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи Хван Сон Гю провёл 30 июня встречу с губернатором Северных Марианских островов Ральфом Торресом, прибывшим в Южную Корею 28 июня. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.

В ходе встречи, представители двух стран подписали соглашение, согласно которому граждане Южной Кореи, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, смогут свободно совершать групповые поездки на остров Сайпан. Привитые жители острова также освобождены от карантина при групповом посещении Южной Кореи.

Соглашение, подписанное в ходе встречи, вступит в силу в конце июля или начале августа после завершения всех внутренних процедур.