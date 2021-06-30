Тбилиси, , 15:48 — REGNUM Грузии и НАТО нужно продолжать развивать сотрудничество. Об этом 30 июня в интервью «Первому каналу Грузии» заявил спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

«Грузия — самый активный партнёр НАТО, который у нас есть. Грузия должна продолжать в том же духе», — сказал Аппатурай.

Он отметил, что будет рекомендовать своему преемнику на посту спецпредставителя сохранить приоритетное отношение к Грузии.

Стоит отметить, что Аппатурай уходит со своего поста, который занимал в течение десяти лет, но продолжит работать в структуре НАТО. Он посетил Тбилиси с прощальным визитом.

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