Москва, 30 июня, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Волонтёры, фиксирующие для программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» обращения жителей России, приняли фотоснимок из Таганрога (Ростовская область). Местные жители пожаловались на бездорожье.

Скриншот с экрана Youtube-канала Бездорожье в Таганроге

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На фотографии видно отсутствие дороги, ведущей к школе № 39. Образовательное учреждение с 2019 года строится на улице Галицкого. Однако открытие школы из-за недостатков затягивается почти на год. Наряду с этим строительство дороги по улице Шолоховской с подъездом к объекту по-прежнему не решён.

Согласно проекту, площадь школы составит 26 тыс. кв. метров. Образовательное учреждение рассчитано на 1340 ребят.